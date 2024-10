Aktienmärkte: Profis mit massiven Verkäufen vor US-Wahl, Gold steigt weiter!

Während Gold wieder auf eine neues Allzeithoch steigt, haben Profi-Investoren trotz Allzeithochs der US-Aktienmärkte zuletzt so stark verkauft wie seit neuen Jahren nicht mehr! Offenkundig fürchten diese Profis Turbulenzen nach den Wahlen in den USA - oder sie gehen von einem Muster aus, dass bei bei den letzten vier US-Wahlen immer der Fall war: die Aktienmärkte fallen bis Anfang November, um erst dann eine Rally zu absolvieren. Diesmal wird es aber so oder so anders kommen - denn die US-Aktienmärkte sind bisher nicht gefallen. Gestern dann starke Zahlen von Alphabet, aber AMD enttäuschte - heute Microsoft und Meta. Und Deutschland bekommt die nächste Quittung..