NurExone präsentiert Meilensteine in der Exosomen-Forschung auf globaler Bühne

Strategische Präsenz bei internationalen Konferenzen

So war NurExone Biologic (ISIN: CA67059R1091) auf der BioProcess International in Boston¹, der Pioneering Israeli Medicine Conference in New York², auf dem Precision EV Forum in Cambridge sowie auf dem World Orphan Drug Congress in Barcelona vertreten.

Dr. Noa Avni, Leiterin der F&E-Abteilung von NurExone, hat auf dem Precision EV Forum in Cambridge die Herausforderungen der klinischen Anwendung exosomenbasierter Therapien erläutert und die Technologie des Unternehmens vorgestellt. Außerdem hat NurExone eine Plenarsitzung zur GMP-konformen Produktion von Exosomen geleitet, in der es seine Kompetenz im Technologietransfer und in der Produktionsoptimierung präsentierte. Gemeinsam mit anderen renommierten Sponsoren wie Beckman Coulter unterstützte das Unternehmen diese bedeutende Veranstaltung.

Auch nahm NurExone am World Orphan Drug Congress in Barcelona teil - der größten und bekanntesten Konferenz für seltene Krankheiten. Denn das Unternehmen ist eines der wenigen weltweit, das von der FDA den Orphan Drug Designation Status für akute Rückenmarksverletzungen erhalten hat und arbeitet derzeit an der Anerkennung dieses Status durch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA). Die Konferenz bot deshalb die ideale Plattform, um die zukunftsweisenden Exosomen-basierten Therapien von NurExone zu präsentieren, insbesondere angesichts der Teilnahme führender Pharmaunternehmen wie Sanofi und Alexion (AstraZeneca Rare Disease).

Chancen für internationale Partnerschaften

Diese hochkarätigen Auftritte verdeutlichen das wachsende Interesse an den wissenschaftlichen Innovationen von NurExone und bieten dem Unternehmen wertvolle Gelegenheiten, internationale Partnerschaften auszubauen. Gleichzeitig stärkt NurExone seine Sichtbarkeit in der globalen Pharmaindustrie und positioniert sich als einer der Vorreiter in der Entwicklung exosomenbasierter Therapien.

