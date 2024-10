DXC Technology und Accelya schließen sich zusammen, um Innovationen bei Fluggesellschaften zu beschleunigen und das Reiseerlebnis zu verbessern

Accelyas branchenführende Offer, Order, Settle-Technologie wird nun durch DXCs globale Branchenführerschaft und Lösungen ergänzt

Durch die Partnerschaft kann Accelya die Modernisierung beschleunigen und eine umfassende, Cloud-basierte FLX ONE (OOSD) Einzelhandelsplattform anbieten

Das Know-how von DXC bei der Systemintegration bietet Fluggesellschaften eine Lösung für das Management ihrer Technologie-Infrastruktur

ASHBURN, Va., 30. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC, ein führender Fortune-500-Partner für globale Technologiedienstleistungen, und Accelya, ein führender globaler Anbieter von Technologielösungen für die Luftfahrtindustrie, gaben heute bekannt, dass sie eine Partnerschaft eingehen werden, um Fluggesellschaften ein nahtloses und modernes Einzelhandelserlebnis am Flughafen zu bieten und die Systemintegration für Fluggesellschaften weltweit zu beschleunigen. Dies wird es den Fluggesellschaften ermöglichen, ihren Betrieb zu modernisieren und neue innovative Angebote für ihre Kunden einzuführen, die letztlich das Reiseerlebnis verbessern.

Accelya wird die DXC-eigene Branchenlösung Departure Control Systems (DCS) einsetzen, um die betriebliche Effizienz zu gewährleisten und das Erlebnis für die Passagiere am Flughafen zu verbessern. Diese DXC-Technologie ermöglicht die FLX ONE-Funktionen von Accelya, die Teil der neuen Einzelhandelsplattform FLX ONE sind. Die Einzelhandelsplattform FLX ONE generiert derzeit täglich weltweit mehr als 30 Milliarden Angebote und unterstützt Fluggesellschaften bei der Verwaltung des Fluginventars und der Buchung von Sitzplätzen. Mit FLX ONE haben Fluggesellschaften nun die Möglichkeit, eine einzige Plattform zu nutzen, die jede Phase der International Air Transport Association (IATA) abdeckt: „Offers, Orders, Settle & Delivery", um Reisenden ein modernes, personalisiertes und reibungsloses Erlebnis zu bieten.

Die Plattform unterstützt Fluggesellschaften bei der nahtlosen Verwaltung von Ticketangeboten und -bestellungen sowie bei der Reservierungsabwicklung auf ihren eigenen Plattformen. Sie senkt die Gemeinkosten und steigert letztlich den Umsatz, indem sie personalisiertere Angebote und umfangreichere, kundenorientierte Einzelhandelsfunktionen wie personalisierte Angebote und verbesserte Servicefunktionen entlang der gesamten Kundenreise ermöglicht.