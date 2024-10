Jetzt wackelt auch die letzte Solar-Bastion!

Es ist innerhalb der Solar-Branche die letzte Bastion der Bullen: Mit Kursgewinnen in Höhe von knapp 16 Prozent seit dem Jahreswechsel konnte sich die Aktie von Solarmodulhersteller First Solar dem branchenweiten Trend fallender Kurse bislang entziehen.

Nach den in der US-Nachbörse vorgelegten Zahlen am Dienstagabend ist allerdings zu befürchten, dass in den kommenden Wochen auch dieser Wert sein Vorzeichen wechseln könnte, denn das Unternehmen verfehlte die Erwartungen der Analysten deutlich.