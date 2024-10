Daimler Truck mit weiterer Abschreibung in China - Aktie verliert

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat in China weiter Probleme. Weil die Geschäfte dort schlecht laufen, musste der Konzern mit der laufenden Überprüfung seiner Aktivitäten in der Volksrepublik weitere 180 Millionen Euro abschreiben, diesmal auf Forderungen, wie der im Dax notierte Konzern überraschend am Dienstagabend in Leinfelden-Echterdingen mitteilte. Im zweiten Quartal hatten die Schwaben bereits 120 Millionen Euro auf Anteile am Gemeinschaftsunternehmen BFDA (Beijing Foton Daimler Automotive) in den Wind geschrieben. Auf die Jahresprognose sowie die operative Entwicklung soll die neue Abschreibung keine Auswirkungen haben, die Aktie fiel am Mittwoch dennoch.

Das Papier sank um 1,7 Prozent auf 38,41 Euro. Im laufenden Jahr steht noch ein Kursplus von rund 13 Prozent im Depot der Anleger. Weitere Überraschungen in den Geschäftszahlen des dritten Quartals sind laut dem Unternehmen nicht zu erwarten. Alle prognoserelevanten Quartalszahlen unterlägen "keiner Ad-hoc-Offenlegungspflicht und werden zusammen mit den weiteren Ergebnissen für das dritte Quartal 2024 am 7. November veröffentlicht", hieß es vom Konzern. Das heißt in aller Regel, dass die Ergebnisse nicht bedeutend von den Markt- und Unternehmenserwartungen abweichen.