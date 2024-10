Spekulieren oder investieren? / Trotz KI-Boom gelten Börsenregeln weiter, sagt IAC-Fondsmanager Martin Paulsen (FOTO)

Itzehoe (ots) - Herr Paulsen, Künstliche Intelligenz ist das große Thema

derzeit, auch an der Börse. Muss man da als Anleger nicht einsteigen?



Das ist die Gretchenfrage schlechthin, ob man nach diesen fulminanten

Kursgewinnen noch einsteigen sollte oder nicht. Im unserem aktuellen

Herbst-Seminar beleuchten wir beide Seiten einer Medaille. Auf der Pro-Seite

kann man sagen, KI wird uns revolutionieren, und Unternehmen wie Google,

Microsoft oder Nvidia verdienen zugleich Milliardengewinne. Das ist ganz anders

als vor 25 Jahren am Neuen Markt, als alle gesagt haben, das Internet werde uns

revolutionieren. Das ist auch passiert, das Internet hat überall Einzug

gehalten. Nur die Konzerne, die damals ordentlich Geld verdienen wollten und

sollten wie Mobilcom oder EM.TV, gibt es nicht mehr, sie sind pleite gegangen.

Ein Technologiesprung ist nicht automatisch damit gleichzusetzen, dass die

Unternehmen mitziehen.





Dieses Mal muss man aber auch konstatieren, dass Unternehmen wie Microsoft oderApple mittlerweile einen Jahresgewinn von jeweils 100 Milliarden US-Dollaraufweisen. Da muss man natürlich hellhörig werden, zumal sich die Ökonomie zurPlattform-Ökonomie gewandelt hat. Je mehr Nutzer das Unternehmen hat, destowertvoller wird es. Der Trend in der Digital-Ökonomie geht immer mehr zu "Thewinner takes it all". Die Unternehmen sind groß, enorm gewinn- und margenstark.Aber, und das ist die Kehrseite der Medaille: Sie sind auch verdammt teuer.Allein die Kapitalisierung von Nvidia ist größer als der gesamte französischeoder deutsche Aktienmarkt. Da kann man sich schon die Frage stellen: Ist dasnoch gerechtfertigt oder laufen Anleger da blindlings in eine Richtung? Das mussman sehr differenziert betrachten. Die Vergangenheit kann man nicht eins zu einsauf die Gegenwart projizieren, aber man kann seine Lehren ziehen ausunterschiedlichsten Trend- und Gier-Investments.Aber sollte ein Anleger nicht mitlaufen, um nicht genervt beobachten zu müssen,wie andere mehr Gewinn machen als er selbst?Es schmerzt, wenn man wie wir im IAC sehr breit streut und einige Bereiche, diesehr konjunktursensitiv sind wie z.B. die Chemieindustrie, im Moment linksliegen gelassen werden, während nur die Digitalkonzerne laufen wie nichts Gutes.Dann würde man als Normalanleger vielleicht dazu neigen, jetzt alles auf dieKarte KI zu setzen. Wir machen es nicht und werden weiterhin auf eine breiteStreuung achten. Wir verabschieden uns aber auch nicht komplett vonKI-Unternehmen, sondern sind sehr selektiv: Bei Microsoft oder Apple sehen wirdurchaus Chancen, weil die noch in einem vernünftigen Maße bewertet sind. Bei