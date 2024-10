HHLA erhöht Gewinnprognose

Aktienduffy schrieb 04.09.24, 21:12

leider keine ahnung, es wird mit den behörden immer langwieriger...



schau dir mal OHB an, das hat auch fast ein Jahr gedauert und das lustige an der Sache war, dass Belgien erst zu prüfen begann, nachdem das ok der europäischen kommission da war...



MSC scheint auf alle Fälle keine Zweifel zu haben, sonst würden die nicht unlimitiert Geld auf der 16,74 stehen, erkennbar an den nacherwerben...