HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft DocMorris auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 60 Franken auf "Buy" belassen. Analyst Christian Salis zog in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar ein positives Fazit aus einer Roadshow. Ein Rezeptbonus bleibe angesichts jüngster Nachrichten wohl legal, was seine Wachstumsschätzungen stütze./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2024 / 08:32 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2024 / 08:32 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,33 % und einem Kurs von 37,72EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2024, 11:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING

Analyst: Christian Salis

Analysiertes Unternehmen: DocMorris

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m