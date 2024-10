Übergeordnet bullisch, aber…

Nach Ausbruch des EuroStoxx 50 Index über seine Vorgängerhochs bei 4.415 Punkten im Dezember 2023 wurde ein regelkonformes Kaufsignal mit einem vorläufigen Ziel am 138,2 % Fibonacci-Retracement bei 4.860 Punkten aktiviert, das Barometer lief aber eine Stufe höher und ging erst am 161,8 % Fibo bei 5.135 Punkten in eine Konsolidierung über. Diese präsentiert sich seit April jedoch in Form einer inversen SKS-Formation, was weiterhin die Möglichkeit eines späteren Anstiegs auf neuerliche Rekordstände bietet.

Märkte kurzfristig unter Druck