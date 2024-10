Aktie testet Jahrestiefs

Ein nachhaltiger Wochenschlusskurs unterhalb von 49,52 US-Dollar könnte bei Dow eine neuerliche Verkaufswelle auslösen, diesmal auf 48,91 und darunter 47,26 US-Dollar. Eine überschießende Welle hätte sogar Platz bis auf 46,73 US-Dollar und würde sich entsprechend für einen Short-Ansatz anbieten. Auf der Oberseite könnte bis zum Ende dieser Handelswoche jedoch noch eine nachhaltige Stabilisierung gelingen, Anzeichen hierfür würden Tagesschlusskurse oberhalb von 54,60 US-Dollar liefern. In diesem Fall wäre ein Rücklauf zurück an die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 um 53,60 US-Dollar denkbar.

Fazit:

Weitere Verluste in der Dow-Aktie auf 46,73 US-Dollar würden sich bei einem Wochenschlusskurs unterhalb von 49,52 US-Dollar einstellen und könnten für ein entsprechendes Short-Engagement genutzt werden. Eine Verlustbegrenzung sollte in diesem Fall vorläufig das Niveau von 50,40 US-Dollar gemessen am Basiswert nicht überschreiten, mit Zwischenstopps ist in der Abwärtsvariante bei 48,34 sowie 47,26 US-Dollar zu rechnen. Als Anlagehorizont sind aber nur wenige Tage zu veranschlagen, was eine engmaschige Beobachtung des Basiswertes erfordert.