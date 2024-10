Earnings Quickcheck Q3/2024: Das AdTech-Powerhouse Verve Group wächst rasant

In meinen '' schaue ich mir die aktuellen Geschäftszahlen der Unternehmen an und unterziehe sie einem kurzen Abgleich mit meinem Investmentcase.

Dieist ein schnell wachsendes, profitables Unternehmen für digitale Medien, das KI-gestützte Ad-Software-Lösungen anbietet. Das Unternehmen ist hauptsächlich in Nordamerika und Europa tätig. Durch Investitionen in organisches Wachstum und Innovation sowie gezielte Übernahmen hat man einen One-Stop-Shop für programmatische Werbung aufgebaut, der es Unternehmen ermöglicht, Werbeplätze über alle digitalen Geräte (mobile Apps, Web, Connected TV und Digital Out of Home) zu kaufen und zu verkaufen.