Die neue betriebliche Krankenversicherung für Verkehrsunternehmen (FOTO)

Köln (ots) - In Zusammenarbeit mit DEVK und AXA bietet der Verein Forum für

Verkehr und Logistik mit VerkehrsMed jetzt eine arbeitgeberfinanzierte

Krankenzusatzversicherung für seine Mitgliedsunternehmen an. Damit ermöglichen

die Verkehrsunternehmen ihrer Belegschaft Gesundheitsleistungen, die über die

Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse hinausgehen. VerkehrsMed, ein

Produktangebot der AXA Krankenversicherung AG, ist ein starkes Instrument für

die Unternehmen im Wettbewerb um Fachkräfte. Die DEVK ist der exklusive

Vertriebspartner des Angebots.



Unternehmen spüren, dass sich der Arbeitsmarkt gewandelt hat. Arbeitgeber müssen

andere Wege gehen, um nicht nur neue Bewerberinnen und Bewerber von sich zu

begeistern, sondern auch, um bestehende Mitarbeitende weiter an sich zu binden.

Ab Januar 2025 können Unternehmen der Verkehrsbranche mit dem besonderen Angebot

VerkehrsMed überzeugen. Durch die betriebliche Krankenversicherung können die

Verkehrsunternehmen ihren Beschäftigten wertvolle gesundheitliche

Zusatzleistungen bieten. Von der stationären Unterbringung mit

Chefarzt-Behandlung über Budget-Tarife bis hin zum Status als Privatpatient

bietet VerkehrsMed den Unternehmen ein umfassendes Angebot, das sie für ihre

Mitarbeitenden nutzen können.







Mitarbeitende auf einen Terminvereinbarungsservice für fachärztliche

Untersuchungen zugreifen, über ein Gesundheitstelefon mit Expertinnen und

Experten sprechen, eine zweite Meinung einholen oder ganz einfach über den

Online-Arzt in einer Videosprechstunde über akute Symptome sprechen - rund um

die Uhr und unabhängig vom Aufenthaltsort. Das Angebot wird durch eine

Pflege-Assistance für Familienangehörige abgerundet: Die Leistungen des

Bausteins helfen den Beschäftigten, alle Leistungen rund um die Pflege von

Angehörigen zu organisieren.



Ein wirkungsvolles Angebot für die Verkehrsbranche



VerkehrsMed kann durch die individuelle Ausgestaltung und die zahlreichen

weiteren Services eine besonders wertvolle Ergänzung für alle gesetzlich

Versicherten sein. Die betriebliche Krankenversicherung kann dabei nicht nur die

Gesundheit der Mitarbeitenden fördern, sondern ist vor allem auch Ausdruck einer

besonderen Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitenden - gerade in der

Verkehrsbranche, wo viele Tätigkeiten besondere Belastungen mit sich bringen.

Deshalb hat sich der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e.V. (VDV) dafür

eingesetzt, dass VerkehrsMed etwa die besonderen Anforderungen an Beschäftigte



