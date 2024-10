GRENKE - Aktie im Rampenlicht - 30.10.2024

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,79 % geändert.

Einen Tag vor Halloween schockiert Grenke (WKN: A161N3) die Börse mit einer Horrornachricht. Der IT-Leasingspezialist veröffentlichte eine heftige Gewinnwarnung und sorgte damit für einen gewaltigen Kurssturz von -25% auf 19,22 €. Was sind die Gründe und wie sollten sich Anleger nun verhalten? Eine gruselige Prognosesenkung Grenke informierte die Börse, dass man für das Gesamtjahr nur […] The post Grenke-Aktie: Horrornachricht zu Halloween first appeared on sharedeals.de.

Die Aktien von Grenke haben am Mittwoch mit einem Kurseinbruch auf einen eingetrübten Ausblick des Leasingspezialisten reagiert. Im frühen Handel brachen sie um bis zu 29 Prozent auf 18,14 Euro ein, auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren. …

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Grenke von 45 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Höhere Risikokosten führten zu einer niedrigeren Überschussprognose, schrieb Analyst Marius Fuhrberg am Mittwochmorgen …