BERNSTEIN RESEARCH stuft GSK auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für GSK nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 2610 Pence auf "Outperform" belassen. Angesichts des schwachen, und damit wenig hilfreichen, Abschneidens von Arexvy in den USA, sollte die Bestätigung der Jahresziele auf Konzernebene Investoren beruhigen, schrieb Analyst Justin Smith am Mittwochmorgen. Dem Pharmakonzern komme seine breite Aufstellung zugute./mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2024 / 07:59 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2024 / 07:59 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,51 % und einem Kurs von 16,95EUR auf Tradegate (30. Oktober 2024, 12:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Justin Smith

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 26,1

Kursziel alt: 26,1

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m