Aktien Europa Technologiewerte geben deutlich nach Die europäischen Börsen haben am Mittwoch geschwächelt. "Die Nervosität nimmt bei den Investoren zu und führt zu Gewinnmitnahmen insbesondere bei den Technologietiteln", so Marktexperte Andreas Lipkow. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank am …