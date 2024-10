Paula Pias Peleteiro verstärkt Geschäftsführung der TÜV SÜD Industrie Service GmbH (FOTO)

München (ots) - Paula Pias Peleteiro wurde in die Geschäftsführung der TÜV SÜD

Industrie Service GmbH berufen. Sie übernimmt die Verantwortung für die

Geschäftsfelder Anlagensicherheit, Energie & Systeme sowie Umwelttechnik. Mit

bedarfsgerechten Ingenieur- und Prüfleistungen sorgt TÜV SÜD Industrie Service

für Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit von Anlagen,

Infrastruktureinrichtungen und Gebäuden.



Vor ihrem Wechsel zu TÜV SÜD war Paula Pias Peleteiro bei der Linde GmbH als

Executive Director Operations & Services für die Region Europa West der Gases

Division zuständig. Sie war mit ihren Teams unter anderem für die Effizienz und

Zuverlässigkeit von Anlagen und Prozessen, das Asset Management, das

Energiemanagement einschließlich der Dekarbonisierungsstrategie sowie die

Optimierung von Lieferketten verantwortlich. Frau Pias Peleteiro war seit 2006

für die Linde Group tätig und in verschiedenen Managementfunktionen für wichtige

Projekte und Prozesse in der Geschäftsentwicklung sowie im operativen und

strategischen Bereich zuständig. Sie ist Chemieingenieurin mit Abschlüssen der

Universitäten von Santiago de Compostela (Spanien) und Karlsruhe (Deutschland)

und hält zudem einen MBA Degree der London Business School.





