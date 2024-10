Nachträgliche Zählungen einzelner Kommunen haben keine Auswirkungen auf Ergebnisse des Zensus 2022

WIESBADEN (ots) - Anlässlich der an die Kommunen verschickten Informationen zu

den Ergebnissen des Zensus 2022 teilt der Projektleiter des Zensus 2022 im

Statistischen Bundesamt (Destatis), Karsten Lummer, mit: "Der Zensus 2022 hat

Bevölkerungszahlen für alle Kommunen auf Basis einer wissenschaftlich geprüften,

vom Bundesverfassungsgericht bestätigten Methode ermittelt. Eigene Zählungen

einzelner Kommunen mit dem Ziel, ihre Bevölkerungszahl nachträglich zu

korrigieren, haben keine gesetzliche Grundlage. Somit ist auch die Teilnahme an

solchen symbolischen Aktionen für Bürgerinnen und Bürger nicht verpflichtend.

Sie sind auch methodisch nicht geeignet, vergleichbare und auf einen bundesweit

einheitlichen Stichtag bezogene Bevölkerungszahlen zu ermitteln, die wiederum

Basis für Verwaltungsprozesse in Bund und Ländern sind. Wir begrüßen allerdings

alle Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Melderegister. Dazu können

diese Aktionen sicherlich ein Anstoß sein."



Fragen und Antworten zur Ermittlung der Bevölkerungszahlen









Der Zensus ermittelt Bevölkerungszahlen auf Basis einer bundesweit

einheitlichen, wissenschaftlich geprüften Methode, die bereits im Rahmen des

Zensus 2011 angewandt wurde. Nur so gibt es auch bundesweit vergleichbare

Ergebnisse, die im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben nach internationalen

wissenschaftlichen Standards erstellt wurden. Grundlage sind Daten aus den

Melderegistern, die plausibiliert und beispielsweise um Doppelmeldungen oder

Nebenwohnsitz-Personen bereinigt werden. Vor Ort wurden Über- und

Untererfassungen der Melderegister durch persönliche Stichproben-Befragungen von

ca. 12 % der Bevölkerung durch Interviewerinnen und Interviewer aufgedeckt.

Diese Ergebnisse wurden nach einem wissenschaftlichen Verfahren hochgerechnet.

Eine Vollerhebung zur Zählung der Bevölkerung, wie sie in der Bundesrepublik

Deutschland zuletzt 1987 durchgeführt wurde, wäre deutlich teurer und für die

Bevölkerung mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden.



Die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder sind für die Ermittlung der

Bevölkerungszahlen zuständig. Kommunen können diese nicht selbst festlegen oder

korrigieren. Dafür gibt es eine Gesetzesgrundlage, das Zensusgesetz: Gemäß § 1

Zensusgesetz 2022 dient der Zensus der Feststellung der Bevölkerungszahlen von

Bund, Ländern und Gemeinden. Die Ermittlung der Bevölkerungszahl ist ein Auftrag

mit Verfassungsrang und ergibt sich aus dem Grundgesetz.



2. Warum kommt es zu Abweichungen zwischen dem Melderegister und dem Zensus

2022?



Abweichungen zwischen Bevölkerungszahlen des Melderegisters und des Zensus sind Seite 2 ► Seite 1 von 3



1. Wie wird die Bevölkerungszahl beim Zensus 2022 ermittelt?Der Zensus ermittelt Bevölkerungszahlen auf Basis einer bundesweiteinheitlichen, wissenschaftlich geprüften Methode, die bereits im Rahmen desZensus 2011 angewandt wurde. Nur so gibt es auch bundesweit vergleichbareErgebnisse, die im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben nach internationalenwissenschaftlichen Standards erstellt wurden. Grundlage sind Daten aus denMelderegistern, die plausibiliert und beispielsweise um Doppelmeldungen oderNebenwohnsitz-Personen bereinigt werden. Vor Ort wurden Über- undUntererfassungen der Melderegister durch persönliche Stichproben-Befragungen vonca. 12 % der Bevölkerung durch Interviewerinnen und Interviewer aufgedeckt.Diese Ergebnisse wurden nach einem wissenschaftlichen Verfahren hochgerechnet.Eine Vollerhebung zur Zählung der Bevölkerung, wie sie in der BundesrepublikDeutschland zuletzt 1987 durchgeführt wurde, wäre deutlich teurer und für dieBevölkerung mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden.Die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder sind für die Ermittlung derBevölkerungszahlen zuständig. Kommunen können diese nicht selbst festlegen oderkorrigieren. Dafür gibt es eine Gesetzesgrundlage, das Zensusgesetz: Gemäß § 1Zensusgesetz 2022 dient der Zensus der Feststellung der Bevölkerungszahlen vonBund, Ländern und Gemeinden. Die Ermittlung der Bevölkerungszahl ist ein Auftragmit Verfassungsrang und ergibt sich aus dem Grundgesetz.2. Warum kommt es zu Abweichungen zwischen dem Melderegister und dem Zensus2022?Abweichungen zwischen Bevölkerungszahlen des Melderegisters und des Zensus sind