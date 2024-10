Frankfurt am Main (ots) -



- Jeder Euro lässt Exporte made in Germany um 0,36 Euro steigen - Sicherung von

139.000 Arbeitsplätzen hierzulande

- Positiver Nebeneffekt der Gelder zur Bekämpfung globaler Krisen und zur

internationalen Hilfe

- Enge Partnerschaft und Präsenz vor Ort für den Wirtschaftsstandort Deutschland

enorm wichtig



Die Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit schaffen Wohlstand und Arbeitsplätze

in Deutschland. Das ist das Ergebnis eines aktuellen Papiers der Universität

Göttingen für die KfW. Die Analyse untersucht den Zusammenhang zwischen

Zahlungen im Rahmen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit und deutschen

Warenexporten in die zugehörigen Empfängerländer.





Die Berechnungen zeigen: Mit jedem Euro Leistungen in derEntwicklungszusammenarbeit steigen die deutschen Warenausfuhren um 0,36 EUR. DenEffekt begründen die Forschenden zum einen mit Einkommenseffekten in denEmpfängerländern. Diese erhöhen vor Ort Nachfrage und Importe. Zum anderenentstehen mit der Zusammenarbeit Netzwerkeffekte, die sich durch Wohlwollen undGewohnheiten erklären lassen: Made in Germany wird in den Partnerländernbekannter und weckt positive Assoziationen.Im Durchschnitt der Jahre 2013 bis 2023 hat die deutscheEntwicklungszusammenarbeit die Warenexporte deutscher Unternehmen um 8,8Milliarden USD (7,9 Milliarden EUR) pro Jahr erhöht. Darin bislang nichtberücksichtigt sind mangels verfügbarer Daten die Dienstleistungsexporte, dienach Beobachtung der Autorinnen und Autoren sehr stark zugenommen haben.Knapp 89.000 Arbeitsplätze in produzierenden Unternehmen in Deutschland gibt eslaut den Studienautoren wegen der bilateralen deutschenEntwicklungszusammenarbeit. Weitere 50.000 Arbeitsplätze imDienstleistungsbereich sind demnach mit dem Anstieg der Warenexporte verbunden.Insgesamt sichert die Entwicklungszusammenarbeit 139.000 Arbeitsplätzehierzulande.Christiane Laibach, Vorstandsmitglied der KfW Bankengruppe: "Die deutscheEntwicklungszusammenarbeit bekämpft globale Krisen und verbessert dieLebensbedingungen in den Partnerländern - und sie hat belegbare positive Effektefür die deutsche Exportwirtschaft. Das ist ein positiver Nebeneffekt derEntwicklungszusammenarbeit. Die Instrumente stärken internationaleVerflechtungen auch in Krisenzeiten. Gerade mit aufstrebenden Schwellenländernsind eine enge Partnerschaft und Präsenz vor Ort für den WirtschaftsstandortDeutschland enorm wichtig. Investitionen in nachhaltige Infrastruktur undKlimaschutz verbessern die Marktchancen deutscher Unternehmen in denPartnerländern."Weitere Informationen finden Sie unter Deutsche EZ - Wie wirkt sie sich aufdeutsche Exporte und Beschäftigung aus? (https://www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Download-Center/PDF-Dokumente-Development-Research/2024_10_28_EK_Deutsche_EZ_-_Wie_wirkt_sie_sich_auf_deutsche_Exporte_und_Besch%C3%A4ftigung_aus.pdf)Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKonzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Dr. Charis Pöthig,Tel. +49 69 7431 4683E-Mail: mailto:charis.poethig@kfw.de, Internet: http://www.kfw.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/5898195OTS: KfW