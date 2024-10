Umweltschutzorganisationen fordern rechtliche Schritte gegen Tönnies, Westfleisch und Rothkötter

Berlin (ots) -



Die Deutsche Umwelthilfe (DUH), ClientEarth und Mighty Earth fordern rechtliche

Schritte gegen die Fleischkonzerne Tönnies, Westfleisch und Rothkötter wegen

möglicher Verstöße gegen das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz

(LkSG) und legen dazugehörige Unterlagen vor. Neue Untersuchungen der DUH und

Mighty Earth deuten darauf hin, dass die Fleischverarbeiter Soja als

Futtermittel nutzen, das möglicherweise mit Menschenrechtsverstößen und

Landrechtskonflikten im brasilianischen Cerrado in Verbindung steht.

Schweinefleischproduzenten in den Regionen Oldenburger Münsterland und Weser-Ems

werden demnach möglicherweise von dem Agrarhändler Bunge beliefert, dessen

Lieferketten nachweislich ein erhöhtes Risiko für zerstörerischen und

Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ein Schreiben eingereicht und fordern

eine Überprüfung der Hinweise. Das Bündnis fordert die Unternehmen auf, dringend

Transparenz und Rückverfolgbarkeit in ihren Lieferketten zu schaffen. Die

Verantwortung für die Einhaltung des Lieferkettengesetzes kann dabei nicht auf

zuliefernde Betriebe wie die regionalen Fleischproduzenten abgeschoben werden,

die aktuell nicht unter das LkSG fallen.



Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Tönnies, Westfleisch und

Rothkötter halten ihre öffentlichen Versprechen, die Menschenrechte entlang

ihrer Wertschöpfungskette zu achten, offenbar nicht ein. Schweinen und Geflügel

in Deutschland wird Soja zugefüttert, für das in Brasilien möglicherweise

Menschen gewaltsam vertrieben und ganze Landstriche niedergebrannt werden. Die

deutschen Fleischproduzenten verlassen sich auf Zertifikate, statt der Herkunft

der genutzten Produkte wirklich nachzugehen. Gerade diese Großkonzerne sollten

Verantwortung für ihre Lieferketten übernehmen. Der Fehler liegt aber auch im

System: Sowohl das deutsche Lieferkettengesetz als auch die neue EU-Verordnung

gegen Entwaldung (EUDR) sehen die eigenständige Erfüllung von Sorgfaltspflichten

durch die Unternehmen vor. Diese verlassen sich zur Erfüllung des Gesetzes aber



