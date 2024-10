HABANOS, S.A. PRÄSENTIERT BEI EINER WELTPREMIERE IN SPANIEN DIE H. UPMANN MAGNUM FINITE LIMITED EDITION 2024

HAVANA, Kuba, 30. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Habanos, S.A. , stellte zusammen mit seinem Partner und Exklusivvertrieb für den spanischen Markt, Tabacalera, S.L.U. , die neue Vitola der Marke H. Upmann , Magnum Finite Limited Edition 2024, in einer Weltpremiere vor. Diese vom Club Pasión Habanos unter dem Namen El ruedo de H. Upmann organisierte Veranstaltung fand in der symbolträchtigen Stierkampfarena Las Ventas in Madrid, Spanien, statt und brachte Habanos-Liebhaber und -Experten zu einem magischen Abend voller Überraschungen zusammen.

H. Upmann Magnum Finite Limited Edition 2024 (Ringmaß von 53 x 130 mm Länge) zeichnet sich nicht nur durch ihre Eleganz, sondern auch durch ihre Exklusivität aus. Es handelt sich um eine Vitola für Liebhaber, die ein einzigartiges und anspruchsvolles Erlebnis suchen, das das Erbe und die Tradition der Marke, ihre raffinierten Habanos, mit einer leichten bis mittleren Stärke und der für Limited Editions charakteristischen Reifung von mindestens zwei Jahren verbindet. H. Upmann Magnum Finite ist das Ergebnis eines sorgfältigen Herstellungsprozesses, bei dem Deckblatt, Einlage und Umblatt von den Vuelta Abajo*-Plantagen in der Region Pinar del Rio*, Kuba*, stammen, wo der beste Tabak der Welt angebaut wird.

Magnum Finite wird in in einer exklusiven Schachtel mit 25 Stück geliefert, was die Qualität und Exklusivität dieser limitierten Auflage unterstreicht.

EIN GROSSER START AN EINEM EINZIGARTIGEN ORT

Die Markteinführung dieser herrlichen Vitola fand an einem der berühmtesten Orte der spanischen Hauptstadt statt. Die Bögen und Tore der Stierkampfarena Las Ventas, ein Ort voller Charme, Geschichte und Kultur, waren Schauplatz eines exquisiten Cocktails, bei dem die Teilnehmer eine Auswahl an Gourmet-Produkten wie Lustau-Weine, Código 1530 Tequila-Cocktails und feinsten iberischen Schinken von 959 Ibéricos genießen konnten, zusammen mit einer Präsentation der besten lokalen Küche. Die Gäste kamen auch in den Genuss der Vitolas Half Corona und Magnum 46 der Marke H. Upmann.

Anschließend begaben sich die Gäste in die Manege, wo sie unter einem eigens für diesen Anlass dekorierten Festzelt ein gesetztes Abendessen genossen. Begleitet wurde der Abend von einer hochkarätigen Aufführung des Ensembles des gefeierten Aaron Vivancos, künstlerischer Leiter, Choreograph und Komponist, dessen Auftritt alle Anwesenden in seinen Bann zog.

Der Höhepunkt des Abends war die Präsentation der H. Upmann Magnum Finite Limited Edition 2024, ein Schmuckstück, das die Essenz der Marke und ihr Engagement für höchste Qualität und Tradition widerspiegelt.

Deckblatt: karamellfarben, glatt, seidig, ölig und glänzend

Geschmack: cremig, holzig, geröstet, erdig, mit pflanzlichen und mineralischen Noten, reifen Früchten, Süße und leichten Gewürzen, die einen Abgang von Heu, geräucherter Zeder, feuchter Erde, Moos, Jodnoten, getrockneten Pflaumen, Vanille, Muskatnuss und Melasse hinterlassen.

Aroma: Tabak, holzig, geröstet, kräuterig, reifes Obst, würzig und süß und erinnert an geräucherte Zeder, Leder, Rosinen, Kaffee, Kakao, Nelken, Vanille und Melasse.

Stärke: leicht bis mittel

Ziehen: sehr gut

Verbrennung: sehr gleichmäßig und einheitlich

Asche: dunkelgrau mit mittelgrauen Streifen, beide matt

Rauchzeit: ca. 60 Minuten

Marke: H. Upmann

Marktname: Magnum Finite

Fabrikname: Singulares

Maße: Ringmaß von 53 x 130 mm Länge

Präsentation: Schachtel mit 25 Stück

* (P.A.O.) Protected Appellations of Origin (geschützte Ursprungsbezeichnungen)

