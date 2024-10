Goldpreis setzt Rekordjagd fort. Barrick Gold, Newmont & Co. vor Kursexplosion

Mitte September lag die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen bei etwa 3,6 Prozent. Der Goldpreis notierte damals unterhalb von 2.600 US-Dollar. Aktuell nimmt Gold die 2.800 US-Dollar ins Visier. Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen notieren derzeit oberhalb von 4,2 Prozent. Andere Faktoren scheinen daher das Momentum bei Gold zu bestimmen. Im Vergleich zur letzten Kommentierung „Nicht nur Newmont-Debakel - Goldpreis in entscheidender Phase. Barrick Gold & Co. auf der Kippe“ hat sich die Lage deutlich verbessert.

Steigende Goldpreise und gleichzeitig anziehende Renditen bei Anleihen schließen sich eigentlich aus. Sinkende Renditen begünstigen zweifelsohne Gold. Doch es gab in der Vergangenheit bereits Phasen, in denen der Goldpreis in einem Umfeld steigender Renditen zulegen konnte. Und auch aktuell ist dieses Bild zu beobachten. Hierzu ein Blick auf die jüngste Entwicklung der Renditen der wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen.

Die Suche nach Sicherheit

Gold gilt jeher als sicherer Hafen. In den letzten Jahren schien das Edelmetall jedoch diesen Nimbus verloren zu haben; zumindest temporär. Denn genau dieser „Sicherer-Hafen-Aspekt“ treibt die Rallye gegenwärtig maßgeblich an. Absicherung gegen Krisen jedweder Couleur hat wieder eine größere Bedeutung. Nicht zuletzt die Bestandsentwicklung der physisch besicherten Gold-ETF spiegelt diese Entwicklung wider. Stellvertretend blicken wir auf den weltgrößten, physisch besicherten Gold-ETF, den SPDR Gold Shares. Von Mitte 2020 bis Mitte 2024 blutete der ETF regelrecht aus. Massive Mittelabflüsse kennzeichneten diese Phase. Seit einigen Wochen ist jedoch eine deutliche Belebung festzustellen. Kapital strömt in den SPDR Gold Shares. Die Bestände stiegen zuletzt kontinuierlich an.

Neben den physisch besicherten Gold-ETF befinden sich auch die Noten- und Zentralbanken auf der Käuferseite. Das allerdings schon seit geraumer Zeit.

Barrick Gold, Newmont & Co. vor Kursexplosion

Die starke Performance des Goldpreises ist eine Steilvorlage für die Kursentwicklung der Minenaktien. Obgleich die Aktien der Gold- und Silberproduzenten in den letzten Wochen und Monaten durchaus beachtliche Kursgewinne verzeichnen konnten, wirkt das Ganze noch wie mit angezogener Handbremse. Das könnte sich allerdings bald ändern. Hierzu ein Blick auf den Arca Gold Bugs Index. Ein erster Versuch, den markanten Widerstandsbereich um 350 Punkte / 355 Punkte aufzubrechen, scheiterte zwar, doch der HUI fand schnell einen Boden und drehte zuletzt wieder ab. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 355 Punkte könnte dem Produzenten-Index den Weg in Richtung 375 Punkte ebnen. Selbst ein Durchmarsch in Richtung 500+ Punkte wäre in diesem Fall nicht auszuschließen. Dieser Bereich stand zuletzt im Jahr 2012 im Fokus des Handelsgeschehens.

Fazit

Die 2.800 US-Dollar sind für Gold zum Greifen nah. Doch sie sollten nur eine weitere Zwischenstation auf dem Weg in Richtung 3.000 US-Dollar sein. Nichtsdestotrotz sei auf die anstehenden Termine verwiesen, die die Karten für Gold noch einmal neu mischen könnten – US-BIP-Daten am heutigen Mittwoch, US-Arbeitsmarktbericht am Freitag (01. November), US-Wahl am Dienstag (05. November) und nicht zuletzt die Leitzinsentscheidung der Fed am nächsten Donnerstag (07. November). Etwaige Rücksetzer des Goldpreises sollten im Idealfall auf 2.680 US-Dollar begrenzt bleiben. Die zentrale Unterstützung ist unverändert in den Bereich von 2.525 US-Dollar / 2.475 US-Dollar zu verorten.

Das Zahlendebakel von Newmont wirkte bekanntlich in den Sektor hinein und belastete auch die Aktienkurse der anderen Produzenten. Nicht zuletzt waren die Newmont-Zahlen auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass der HUI kürzlich im Bereich von 350+ Punkten nach unten abdrehte. Womöglich sorgt der kanadische Goldproduzent Agnico Eagle Mines am heutigen Mittwoch (30. Oktober) aber bereits für eine Beruhigung und frische Impulse. Am 05. November folgt Kinross Gold, am 07. November Barrick Gold. Kurzum: Ein Ausbruch des HUI über die 355 Punkte käme einem Befreiungsschlag gleich.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte