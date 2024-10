Dax rutscht weiter ins Minus - Nervosität bei Investoren nimmt zu

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch nach einem bereits eher schwachen Start bis zum Mittag weiter in den roten Bereich gerutscht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 19.290 Punkten berechnet, dies entspricht einem Minus von 1,0 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Zalando, Volkswagen und Covestro, am Ende Infineon, Bayer und Daimler Truck.



"Der Dax baut seine Tagesverluste weiter aus und entfernt sich damit von seinem Rekordkursniveau aus den letzten Handelswochen", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Die Nervosität nimmt bei den Investoren zu und führt zu Gewinnmitnahmen, insbesondere bei den Technologietiteln." Die Quartalszahlen von AMD spiegelten sich auch bei den Aktien von Infineon wider. "Sie waren nicht schlecht, zeigen jedoch zugleich die Probleme in der Halbleiterbranche auf."





