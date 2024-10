JPMorgan hebt Ziel für Lufthansa auf 4,80 Euro - 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa von 4,60 auf 4,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das dritte Quartal überzeuge nicht, schrieb Analyst Harry Gowers in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das Schlimmste sei möglicherweise vorüber, es gebe aber eine Menge Beweisbedarf./ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2024 / 23:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2024 / 00:15 / GMT