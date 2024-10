Berenberg startet LVMH mit 'Buy' - Ziel 695 Euro

Sal-Paradise schrieb vor 38 Minuten

Eine "echte" Rolex und viele anderen "Luxusgüter" hätte ich schon vor >30 Jahren auf der Khao-San kaufen können. Diese Copy-Story ist ein alter Hut und hat für LVMH keinerlei Relevanz. LVMH verkauft eben im aufstrebenden China mit einer immer potenteren Käuferschicht viele Luxusgüter und wenn da der Gürtel jetzt temporär enger geschnallt wird, wirkt sich das natürlich auf Umsatz/Gewinn aka Kurs aus. Eine temporäre Geschichte, die eben immer wieder auftreten wird. Gleichgeblieben ist auch, dass gerade Kleinanleger lieber am Top, als am vermeintlichen Tief kaufen, weil ihnen fallende Kurse Angst einjagen, wo doch die Aktie eigentlich sofort per se steigen soll, wenn sie schon einmal investieren. Je günstiger Qualität wird, umso höher wird die Skepsis und damit das Verhalten, genau dann nicht zu kaufen, was für uns selbst aber gänzlich irrelevant sein sollte. Kleinanleger verlieren in der Regel eben mehr als sie gewinnen, was aber keinerlei Grund für uns sein sollte, deren Strategie folgen zu müssen. Schaut euch einfach langfristige Kursverläufe und darin befindliche Zykliken an, um zu sehen, dass diese Szenarien in der Regel Möglichkeiten/Chancen darstellen, solange die Qualität des jeweiligen Unternehmens weiterhin gegeben ist.



Je lauter das Untergangsgeschrei, umso bessere Ausgangsmöglichkeiten sind hier die Regel. Aber was ihr selbst daraus ableitet, könnt ihr selbst entscheiden. Und auch, ob ihr einen Top-Stock am Hoch oder doch lieber weiter unten kaufen möchtet, so ihr es überhaupt plant.