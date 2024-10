Palantir: CEO Karp hat 5.656.293 Aktien abgestoßen!

Diese Verkäufe erfolgten im Zuge der Umwandlung von fälligen Class B Common Stock Optionen in Class A Common Stock, welche anschließend auf dem Markt angeboten wurden. Trotz dieser Verkäufe bleibt Karp weiterhin ein bedeutender Anteilseigner des Unternehmens und verfügt über insgesamt 6.432.258 Aktien, die er direkt besitzt.

Nach einer Mitteilung an die SEC veräußerte Karp innerhalb von drei Tagen Aktien im Wert von rund 254 Millionen US-Dollar. Die Transaktionen wurden gemäß einem vordefinierten Rule 10b5-1 Handelsplan durchgeführt, der es Insidern ermöglicht, Aktien zu festgelegten Zeiten zu verkaufen. Am 25. Oktober, 28. Oktober und 29. Oktober hat der CEO insgesamt 5,66 Millionen Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 45 US-Dollar abgestoßen.

Palantir wird nächste Woche seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 veröffentlichen. Im Vorfeld der Earnings schlägt der Investor Stephen Ayers angesichts der hohen Bewertung der Aktie einen vorsichtigen Ton an. "Ich empfehle, die Palantir-Aktie zu halten, bis sie ein konstantes Wachstum sowohl bei den Einnahmen als auch beim freien Cashflow nachweist, um ihre Premium-Bewertung zu rechtfertigen", so Ayers.

Die Wachstumsbeschleunigung des Unternehmens "war in diesem Jahr unter Softwareunternehmen selten", betont Gil Luria, Analyst bei D.A. Davidson, in einer E-Mail an MarketWatch. Er hat die Aktie neutral bewertet.

Und weiter: "Mehr als jedes andere Unternehmen (nicht Nvidia) konnten sie von Unternehmen profitieren, die Fortschritte bei der Integration von KI in ihre Produkte erzielen wollen, aber nicht wissen, wie sie dies tun sollen."

Palantir wird am 4. November nach der US-Glocke die Zahlen für das abgelaufene Quartal präsentieren.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion