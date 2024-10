Trump-Trade: Umstrittener Wahlsieg ist "unterbewertetes Risiko", warnt BlackRock

Aber Trump könnte auch verlieren, und es gibt einige Anzeichen dafür, dass Investoren Trumps Wahlchancen überschätzen und viele Wetten abschließen, die sich als Verlust erweisen könnten.

Auf den Wettmärkten lagen Trump und seine demokratische Rivalin, Vizepräsidentin Kamala Harris, noch Anfang Oktober gleichauf. Seitdem sind Trumps Gewinnchancen gestiegen. Trader scheinen sich an den steigenden Quoten von Trump auf den Wettmärkten zu orientieren.

"Investoren erwarten fast einstimmig einen Sieg von Trump", erklärten Citi-Strategen in einer Analyse. "Politische Analysten hingegen sehen das Rennen immer noch als sehr hart und zugunsten von Trump ausgefallen, aber mit einer Wahrscheinlichkeit von 50:50."

Zwar könnten US-Aktien vor einem möglichen Sieg von Trump in der nächsten Woche steigen, aber für die Citi-Analysten wäre ein klarer Sieg der Republikaner ein Signal zum Verkauf. Ein Sieg Trumps wird allgemein als gute Nachricht für Aktien gesehen, Citi argumentiert jedoch, dass die "fast euphorische Stimmung", die den S&P 500 in den sechsten Monat in Folge mit Gewinnen treibt, reif für einen Rückgang sei.

Einige Wahlmodelle geben Harris einen leichten Vorsprung. Das Wahlmodell von Moody's Analytics, das auf Wirtschaftsdaten in den Swing States und historischen Trends basiert, sagt einen knappen Sieg von Harris voraus, mit 302 Wahlmännerstimmen für Harris und 236 für Trump.

Das Einzige, was Harris in diesem Modell schaden könnte, wäre eine geringere Wahlbeteiligung der Demokraten als erwartet oder eine höhere Wahlbeteiligung der Republikaner.

Die Märkte könnten demnach die Wahrscheinlichkeit eines Trump-Sieges überbewerten. Sollte dies nicht eintreffen, würden sich die Trump-Trades schnell auflösen, wenn er am Ende verliert. Sollte sich Harris durchsetzen, könnte dies einen schnellen Rückgang der Zinssätze, einen wahrgenommenen Rückgang der Inflationsrisiken und den möglichen Zusammenbruch des Aktienkurses der Trump-Media-Aktie auslösen.

Das "unterbewertete Risiko"

Laut Jean Boivin vom BlackRock Investment Institute wird das Risiko, dass einer der US-Präsidentschaftskandidaten schließlich die Ergebnisse der Wahl anficht, von den Märkten unterschätzt.

Boivin sieht in einem umstrittenen Sieg einen "Anlass für wochenlange, sehr störende Rechtsstreitigkeiten", die die Vermögenswerte durcheinanderbringen könnten. Staatsanleihen leiden bereits unter einem Ausverkauf, der die Renditen der Benchmark in diesem Monat um mehr als 40 Basispunkte in die Höhe getrieben hat, während die Aktienkurse weiterhin in der Nähe von Rekordhochs liegen.

Der Versuch, die US-Wahl zu traden, ist ein "aussichtsloses Unterfangen", und "das Wichtigste, worauf man achten sollte, ist wirklich eher das Szenario einer umstrittenen Wahl", sagte Boivin in einem Interview mit Bloomberg.

Und weiter. "Ich glaube nicht, dass das im Preis inbegriffen ist, und wenn man sich auf ein Szenario vorbereiten will, auf das man reagieren muss, dann ist das meiner Meinung nach eines dieser Szenarien, das schlecht für die Märkte sein könnte."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion