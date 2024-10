Warum Unvollkommenheit in der Produktentwicklung der Schlüssel zum Erfolg ist (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) - In der Produktentwicklung stellt die Angst vor Unvollkommenheitein häufiges Hindernis dar. René Schröder von der RegSus Consulting GmbH istjedoch davon überzeugt, dass gerade sie der Schlüssel zum endgültigen Erfolgist. Mit dem "Imperfect Product Paradigm" (IPP) entwickelt er neue Ansätze fürdie Produktentwicklung. Basierend auf dem Pareto-Prinzip hilft das IPPUnternehmen dabei, Produkte zu gestalten, die ihre Kunden wirklich begeistern.Warum die Akzeptanz von Unvollkommenheit in der Produktentwicklung entscheidendist, erfahren Sie im Folgenden.In der Produktentwicklung herrscht oft die Überzeugung, dass Perfektion derSchlüssel zum Erfolg ist. Folglich glauben viele Unternehmen, sie müssten jedesDetail im Voraus planen und optimieren, um den Markteintritt ohne Kritik zuüberstehen. Dieser Drang zur Perfektion wird nicht selten von der Angst vornegativem Feedback angetrieben. Und tatsächlich scheint die Idee, ein Produkterst dann auf den Markt zu bringen, wenn es in jeder Hinsicht vollkommen ist,auf den ersten Blick sinnvoll. Schließlich möchte sich wohl kaum ein Unternehmenam Markt blamieren. Doch genau dieser Perfektionsanspruch führt vieleUnternehmen in die Falle. Häufig verlieren sie dadurch den Kontakt zur Realitätund arbeiten isoliert von den Bedürfnissen ihrer Zielgruppe. Der Wunsch, keineFehler zu machen, führt dazu, dass sie endlos an Funktionen, Design und Detailsfeilen. Sie entwickeln Produkte, die auf internen Vorstellungen basieren, stattden echten Anforderungen der Nutzer gerecht zu werden. "Die Produktentwicklungin einem isolierten Umfeld mag verlockend sein, führt aber oft in die Irre",mahnt René Schröder, Geschäftsführer der RegSus Consulting GmbH. "Unternehmen,die Perfektion anstreben, riskieren, den Kontakt zu den tatsächlichenBedürfnissen ihrer Kunden zu verlieren. Perfektion ist eine Illusion, die denBlick auf das Wesentliche vernebelt: das Lernen und Anpassen an dieAnforderungen der realen Welt.""Wer versucht, Perfektion zu erreichen, bevor ein Produkt auf den Markt kommt,verpasst nicht selten die besten Chancen", fährt der Experte fort. "Nur durchInteraktion mit dem Markt und die Bereitschaft zur Anpassung kann ein Produktwirklich erfolgreich werden. Es geht nicht darum, ein perfektes Produkt zukreieren, sondern vielmehr ein Produkt, das sich durch Fehler und Feedbackkontinuierlich weiterentwickeln und verbessern lässt." Warum das so ist und wieUnternehmen es auch in der heutigen modernen Welt schaffen, erfolgreich Produktezu entwickeln, hat René Schröder auch in seinem neu erschienenen Buch "DieImperfektion im Produkt Paradigma" geteilt. Mit der RegSus Consulting GmbH hat