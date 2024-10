LILYSILK setzt die Partnerschaft mit der National Breast Cancer Foundation für den Monat des Brustkrebsbewusstseins fort

NEW YORK, 30. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke mit der Mission, Menschen zu einem besseren, nachhaltigen Leben zu inspirieren, setzt in diesem Brustkrebsmonat stolz seine Zusammenarbeit mit der National Breast Cancer Foundation, Inc. (NBCF) fort, um das Bewusstsein für Früherkennung, Aufklärung und Unterstützungsdienste zu schärfen. Durch diese Partnerschaft bleibt LILYSILK der Philanthropie verpflichtet und spendet Produkte und einen Teil des Umsatzes aus seiner Caring Collection, um die Mission der NBCF zu unterstützen, den von Brustkrebs betroffenen Menschen Hilfe zu leisten und ihnen Hoffnung zu geben.

Im Jahr 2022 spendete LILYSILK 5.000 US-Dollar an die NBCF und unterstützte damit die Mission von Helping Women Now, um sicherzustellen, dass niemand mit Brustkrebs allein dasteht. Im Jahr 2023 spendete LILYSILK 1.500 Ideal Silk Eye Masks im Wert von 43.500 US-Dollar für die HOPE-Kits der NBCF. Diese Kits bieten Frauen, die sich einer Brustkrebsbehandlung unterziehen, Trost und Ermutigung und symbolisieren Hoffnung und Fürsorge.