A Window into a Modern Metropolis

PEKING, 30. Oktober 2024 /PRNewswire/ - Ein Bericht von CRIOnline:

Pekings 2024 Silk Road Rediscovery Tour:: Explore a Modernized City of Opportunities ging am 25. Oktober zu Ende und bot Influencern aus der ganzen Welt eine umfassende Präsentation Pekings als Knotenpunkt von kulturellem Erbe und technologischer Innovation. Während der Veranstaltung in Peking waren Influencer aus mehr als zehn Ländern zu Gast, wobei die Teilnehmer aus so unterschiedlichen Ländern wie Albanien, Brasilien und Äthiopien kamen. Sie erhielten detaillierte Einblicke in die Errungenschaften Pekings in den Bereichen kulturelles Erbe, digitale Wirtschaft und ökologische Entwicklung und gewannen so einen umfassenden Überblick über die umfassende Modernisierung der Stadt.