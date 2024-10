DAX: Kommt die Jahresendrally?

➡️ WKN: HD1CKN

Der DAX kommt heute deutlich unter Druck und ich nutze die Chance einige Short-Positionen (Discount Put Positionen) mit Gewinn zu verkaufen. Da die Saisonalität und auch der US Wahlzyklus für den DAX nun deutlich positiver aussehen als zuletzt, kaufe ich nun eine erste Discount Call Position auf den DAX. Mit dem Discount Put Optionsschein von der UniCredit (WKN: HD1CKN) lässt sich aktuell eine potenzielle Seitwärtsrendite von +21,07% (+55,32% p.a.) erzielen, sofern der DAX am Ende der Laufzeit (18.03.2025) oberhalb von 18.500 Punkten notiert. Mehr dazu in diesem Video.