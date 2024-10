Technologiekonzern Rohde & Schwarz schließt Geschäftsjahr in dynamischem Marktumfeld erfolgreich ab

München (ots) - In einem unverändert hoch dynamischen Marktumfeld hat Rohde &

Schwarz das Geschäftsjahr 2023/2024 erfolgreich abgeschlossen. Sowohl Umsatz als

auch Auftragseingang konnten gegenüber dem Vorjahr erneut gesteigert werden. Mit

seinen drei Divisionen Test & Measurement, Technology Systems und Networks &

Cybersecurity begegnete der Konzern den Herausforderungen der heutigen Zeit. Das

umfangreiche Produktportfolio unterstützt Kunden dabei, ihre technologische und

digitale Souveränität zu wahren.



Das Geschäftsjahr 2023/2024 (Juli bis Juni) war von einem divergenten und

dynamischen Marktgeschehen geprägt. Hier zeigte sich der Technologiekonzern mit

seiner Ausrichtung auf die Themen Vernetzung und Sicherheit gut in relevanten

Wachstumsmärkten positioniert. Der Umsatz stieg um 5,3 Prozent auf 2,93

Milliarden Euro, der Auftragseingang übertraf mit einer Steigerung von 22,77

Prozent auf 3,87 Milliarden Euro die Erwartungen. Das Betriebsergebnis war

positiv. Dank einer gut gefüllten Sales Pipeline startete Rohde & Schwarz

zuversichtlich ins neue Geschäftsjahr.





Hohe Investitionen sichern die führende Marktposition des Konzerns. Jährlichinvestiert er zwischen 15 und 20 Prozent des Umsatzes in Forschung & Entwicklungund unterstreicht damit seine Innovationsführerschaft im Technologiesektor. DieZahl der Mitarbeitenden erhöhte sich zum 30. Juni 2024 auf weltweit mehr als 14400. Weitere Investitionen in die eigenen Kompetenzzentren undProduktionsstätten sorgen für Kundennähe, Flexibilität und Lieferfähigkeit.Gerade in einem wirtschaftlich und geopolitisch herausfordernden Umfeld schaffenInvestitionen in die eigene Wertschöpfungstiefe die notwendige Resilienzgegenüber äußeren Einflussfaktoren.Technologiekompetenz in der Messtechnik für Kunden in vielfältigen MärktenIn einem anspruchsvollen Marktumfeld zeigte sich das Messtechnikgeschäftaufgrund seines diversifizierten Produktportfolios insgesamt stabil. Im Bereichder drahtlosen Kommunikation schwächte sich die Nachfrage gegenüber denVorjahren ab. Allerdings setzten Kunden aus Forschung & Entwicklung auf dieMesstechnik des Konzerns, um aktuelle Zukunftsthemen voranzutreiben. Dazu zählenunter anderem die nächsten Mobilfunkgenerationen Beyond 5G und 6G, KünstlicheIntelligenz sowie die Integration von Sensorik und Kommunikation. Positiv aufden Auftragseingang wirkte sich auch die gestiegene Nachfrage nach Messtechnikfür die Erforschung von Quantentechnologien aus.Breites Portfolio unterstützt Automotive-Kunden bei technologischem UmbauAls weltweit führender Anbieter von Messtechnik stellt Rohde & Schwarz für die