Benzin billiger, Diesel nahezu unverändert / Rohölpreis gesunken / Heizölnachfrage zieht an (FOTO)

München (ots) - Die Kraftstoffpreise sind im Vergleich zur Vorwoche erneut einwenig gesunken - Diesel im Gegensatz zu Benzin aber nur minimal. Wie dieaktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland zeigt, kostet einLiter Super E10 im bundesweiten Mittel aktuell 1,666 Euro, das ist ein Centweniger als in der vergangenen Woche. Mit einem Rückgang um 0,1 Cent auf 1,566Euro je Liter ist der Preis von Dieselkraftstoff nahezu unverändert.Ebenfalls gesunken ist der Rohölpreis. Ein Barrel der Sorte Brent kostetmomentan rund 71 US-Dollar, das sind etwa fünf Dollar weniger als vor einerWoche. Dass der Dieselpreis nicht in einem ähnlichen Umfang gesunken ist wie derBenzinpreis, könnte an der inzwischen stärkeren Nachfrage nach Heizöl liegen.Dieselkraftstoff ist nahezu das gleiche Produkt wie Heizöl, er wird jedoch höherbesteuert. Maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung des Rohölpreises hat auchweiterhin die Lage im Nahen Osten - von ihr hängt es unter anderem ab, ob dieSituation an den Zapfsäulen so entspannt bleibt wie zurzeit. Darüber hinausführte zuletzt auch geringe Nachfrage insbesondere aus China zu nachgebendenÖlpreisen.Für Autofahrerinnen und Autofahrer lohnt grundsätzlich der Preisvergleich an denZapfsäulen. Mit der Spritpreis-App "ADAC Drive" lassen sich Preise im Umkreisoder auf einer Route auf einen Blick vergleichen, um so gezielt die günstigsteTankstelle ansteuern zu können. Abends tanken ist dabei grundsätzlich um einigesgünstiger als am Morgen. Schnell lassen sich bei einer Tankfüllung im Vergleichmehrere Euro sparen.Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unterhttp://www.adac.de/tanken .Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95mailto:aktuell@adac.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/5898429OTS: ADAC