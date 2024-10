Man erinnert sich noch an seine Kindheit und die in fast jedem Haushalt herumliegenden Knax-Heftchen. In den 90er-Jahren kamen Jungs und Mädels fast gar nicht an diesen Werbemitteln vorbei, mit denen die Sparkassen schon die Jüngsten auf ihre Seite ziehen wollten. Denn klar – wer auf dem Dorf oder in der Kleinstadt groß wurde, kannte oftmals nur Sparkasse oder Volksbank und irgendwohin musste ja das Weihnachts- und Geburtstagsgeld von Oma und Opa hin. Nicht wenige sind später genau auf diesen Konten hängen geblieben und kommen damit Jahr für Jahr noch in den Kontakt mit dem Weltspartag. Besonders 2024 braucht man diesen aber so gar nicht.

Weltspartag oder Aktien-ETF?