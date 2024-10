Thyssenkrupp-Chef verschärft Tonlage beim Umbau des Konzerns

rabajatis schrieb 23.10.24, 12:41

Richtig. Aber ich kann nicht erkennen, was Herr Lopez bisher besser macht als Frau Merz.



Wir hatten die Tage die Meldung über den Verkauf einer Stahlaktivität in Indien für 440 Millionen Euro. Mal ehrlich: Wer hier im Forum hat davon vorher gewusst? - Geschrieben hat es keiner. Und dann werden 20 % von TKSE für kolportiert 150 Millionen Euro verkauft. TKSE nach dieser Rechnung also mit nur 750 Millionen Euro bewertet - bei einem Buchwert von an die 6 Milliarden. Und der Käufer könnte Berichten nach auch noch jederzeit vom Kauf zurücktreten und bekäme dann auch noch rückwirkend eine gute Verzinsung auf das eingesetzte Kapital von TKA. Wo geht der also zum Schnäppchenpreis in's unternehmerische Risiko?



Und was hat der Käufer alternativ außer einer Menge am Markt nicht mehr gewollten Strom aus Braunkohle zu bieten? Hat der Mann Expertise im Stahlbereich? - Nein. Er ist ansonsten - neben Aktivitäten im Medienbereich und bei Metro - Energiehändler und verspricht viel Strom aus Erneuerbaren Energien am Markt kaufen zu können. Aber das könnten auch viele andere und TKSE hat ja auch schon Bezugsverträge mit EE-Lieferanten gemacht. Er will nach der Kohle-Ära Milliarden Euro in Solar- und Windparks investieren. Aber ob er das macht? Und wenn braucht es viele Jahre bis er selbst nennenswert erzeugten EE-Strom an TKSE liefern kann. Wird er das billigst tun? - Wohl kaum. Ich finde das nicht nachvollziehbar.



Besser wäre es gewesen, keinen Streit mit der Gewerkschaft anzufangen und TKSE im Einvernehmen mit dem Konzernbetriebsrat hart zu sanieren. Denn die anderen weit überwiegenden Beschäftigten außerhalb der Stahlsparte - dort sind nur 27.000 von ca. 98.000 Mitarbeitern - können kein Interesse daran haben, das sie durch Verluste der Stahlsparte selbst in den Abgrund getrieben werden. Was im übrigen auch für andere Konzernteile gilt. Man könnte dazu wie Siemens auch wesentlich mehr mit Abspaltungen von Konzernteilen an die Aktionäre arbeiten. Das würde den Druck ungemein erhöhen und schmerzliche Kosteneinschnitte bzw. eine bessere operative Aufstellung viel leichter ermöglichen.



Und Fokus muss es sein die klamme Stiftung endlich aus dem Konzern herauszudrängen und durch einen kapitalkräftigen Anteilseigner zu ersetzen. Die Stiftung will immer nur Geld, was der Konzern nicht hat. Kann aber selbst die Eigentumsverpflichtungen - zu der notfalls auch Kapitalerhöhungen zählen - gar nicht wahrnehmen.