ROUNDUP US-Wirtschaft verliert etwas an Fahrt Die US-Wirtschaft hat in den Sommermonaten etwas an Tempo eingebüßt. Im dritten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um annualisiert 2,8 Prozent, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington nach einer ersten Schätzung …