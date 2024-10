Wissen schlägt Bequemlichkeit - das Verständnis der Kapitalmärkte und Investments ist wichtiger als ein einfacher Zugang per App (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 5

Frankfurt (ots) - Ursprünglich als "Tag der Sparsamkeit" ins Leben gerufen stehtder Weltspartag heute eher dafür, sich die Chancen und Möglichkeiten derGeldanlage bewusst zu machen. In diesem Jahr feiert der Weltspartag sein 100.Jubiläum und so verwundert es nicht, dass viele Menschen in Deutschland mitihren Ersparnissen auch gern auf traditionelle Sparanlagen wie das Sparbuchsowie Tages- und Festgelder setzen. Da sie sich damit aber auch die Ertragskraftdes Kapitalmarkts zum Erreichen ihrer langfristigen Sparziele entgehen lassenist die Frage, was dazu beitragen könnte, dass ein Investment für sieinteressant wird. Und sprechen die Deutschen überhaupt über ihre Finanzen oderist dies immer noch ein Thema, dass eher als "privat" angesehen wird? DiesenAspekten ist J.P. Morgan Asset Management mit dem "Finanzbarometer 2024", einerrepräsentativen Befragung von 2.000 Frauen und Männern in Deutschland,nachgegangen.Die Möglichkeit, mit kleinen Beträgen anlegen zu können und ein besseresVerständnis für Kapitalmärkte sowie Finanzprodukte stehen ganz oben auf derListe der Voraussetzungen, die Investments attraktiver machen. Als wenigerwichtig wird dagegen eine einfache Umsetzbarkeit des Investments, etwa über eineApp, angesehen. Vielmehr möchte ein Viertel der Befragten sich gern beim ThemaGeldanlage beraten lassen. Erfreulich ist: Das Sprechen über Finanzen ist fürviele Menschen in Deutschland mittlerweile kein Tabu mehr.Was Investment-Muffel überzeugen könnteLaut Finanzbarometer gibt es in Deutschland nach wie vor viele Menschen, diesich nicht an den Kapitalmarkt heranwagen - während 38 Prozent der Befragtenbisher nur sparen, gibt es 14 Prozent, die weder sparen noch anlegen. Insgesamtscheuen somit noch mehr als die Hälfte der Deutschen Kapitalmarktinvestments.Doch was könnte ihnen die Geldanlage schmackhaft machen? Wichtigster Faktor fürdie Menschen, die bislang weder in Fonds und ETFs, noch in Aktien oder Anleihen investieren ist, dass ein Investment auch mit kleinen Beträgen möglich seinmuss. Dies wünscht sich mit 28 Prozent fast jeder dritte befragte Sparer. Je einViertel der Befragten würde gern das Thema Geldanlage besser verstehen (26Prozent) bzw. ein besseres Verständnis für das Finanzprodukt, in das investiertwird, haben (25 Prozent). Eine gute Finanzberatung halten 24 Prozent vor einemersten Investment für sinnvoll. Auch dass eine Finanzanlage keine verstecktenKosten hat, wäre für 23 Prozent wünschenswert. Dass die Geldanlage einfach