Deutsche TV-Sender zeigen Mammut-Programm zur US-Wahl

BERLIN (dpa-AFX) - Deutsche Fernsehsender räumen für die US-Wahl viele Programmplätze frei und zeigen stundenlange Sendestrecken. Sowohl bei öffentlich-rechtlichen als auch privaten TV-Kanälen können die Deutschen rund um den Wahltag (5. November) in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch deutscher Zeit das Rennen zwischen Kamala Harris und Donald Trump um das Präsidentenamt in den Vereinigten Staaten verfolgen. Beispiele für größere Sendungen:

Die öffentlich-rechtliche ARD zeigt in der Nacht zum Mittwoch ab 01.00 Uhr bis zum frühen Morgen in ihrem Hauptprogramm Das Erste die Sendung "Harris gegen Trump: US-Wahl live". Aus Köln berichtet WDR-Programmdirektor Jörg Schönenborn. Bereits davor ist eine Sondersendung mit Talkerin Sandra Maischberger ab 22.50 Uhr aus Berlin zu sehen. Der Nachrichtensender Tagesschau24 zeigt dieselbe Live-Strecke in der Nacht wie das Erste.

ntv und RTL



Der Kölner private Nachrichtensender ntv von RTL Deutschland und das RTL-Hauptprogramm strahlen in der Nacht vom 5. auf den 6. November ab 01.00 Uhr fünf Stunden live die Sondersendung "US-Wahlen - Kampf ums Weiße Haus" aus. Als Experte ist der frühere langjährige RTL-Nachrichtenmann Peter Kloeppel mit im Studio. Es moderieren die Journalisten Roberta Bieling und Christopher Wittich. Der Reigen in der Nacht beginnt mit einem "Nachtjournal Spezial" um 00.35 Uhr mit RTL/ntv-Politikchef Nikolaus Blome.

ProSieben und Sat.1



Die Privatsender ProSieben und Sat.1 zeigen in der Nacht vom 5. auf den 6. November ab Mitternacht 00.00 Uhr bis 5.30 Uhr die Sendung ":newstime Spezial". In der Nacht moderieren Claudia von Brauchitsch und Angela van Brakel.

Welt



Der private Nachrichtensender Welt des Medienhauses Axel Springer präsentiert in der Nacht zum Mittwoch ab 23.45 Uhr die Sondersendung US-Wahl Spezial Live "Harris vs Trump - das Duell". Live aus Washington diskutiert Chefredakteur Jan Philipp Burgard mit Studiogästen. Im Berliner Studio moderieren Tatjana Ohm, Marie Droste und Carsten Hädler.

ZDF



In seinem Hauptprogramm sendet das öffentlich-rechtliche ZDF in der Nacht vom 5. auf den 6. November ab 0.30 Uhr mehrere Stunden live aus Berlin und Washington. Es moderieren Shakuntala Banerjee und Stefan Leifert aus Berlin sowie Antje Pieper und Elmar Theveßen aus Washington./rin/DP/jha