Pharmakonzern Lilly senkt Ausblick - Abnehm-Medikamente unter Erwartung

INDIANAPOLIS (dpa-AFX) - Der US-Pharmahersteller Lilly hat im vergangenen Quartal nicht an das starke erste Halbjahr anknüpfen können. So blieben die wichtigen Diabetes- und Abnehm-Medikamente Mounjaro und Zepbound trotz ihres anhaltenden Erfolgs hinter den Erwartungen zurück, und konzernweit verlangsamte sich das Umsatzwachstum. Auch verdiente Lilly weniger als gedacht, denn im Zuge einer Übernahme fielen milliardenschwere Belastungen an. Das Management blickt nun vorsichtiger auf das Gesamtjahr. An der Börse sorgte dieses Sammelsurium enttäuschender Nachrichten am Mittwoch für lange Gesichter.

Dass der US-Konzern im Berichtszeitraum in die schwarzen Zahlen zurückkehrte, interessierte da kaum. Kurz nach Handelsauftakt in den USA rutschte der Lilly-Kurs um bis zu 15 Prozent ab. Zuletzt konnte das Papier den Verlust auf zehn Prozent verringern. Absolut betrachtet sank der Börsenwert damit um fast 90 Milliarden Dollar auf circa 770 Milliarden Dollar. Damit rutschte der Pharmakonzern in der Liste der wertvollsten US-Unternehmen von Platz acht auf zehn direkt hinter Tesla ab. Dennoch sitzen Lilly-Anleger im bisherigen Börsenjahr noch auf einem üppigen Kursgewinn von knapp 40 Prozent.