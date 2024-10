Börsenstart USA - 30.10. - Dow Jones stark +0,09 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:53) bei 42.372,73 PKT und steigt um +0,23 %.

Top-Werte: Visa (A) +1,44 %, Boeing +1,40 %, American Express +1,09 %, JPMorgan Chase +0,83 %, Travelers Companies +0,61 %

Flop-Werte: Nike (B) -2,39 %, Caterpillar -1,95 %, IBM -1,64 %, McDonald's -0,95 %, Apple -0,84 %

Der US Tech 100 steht bei 20.517,14 PKT und verliert bisher -0,14 %.

Top-Werte: Old Dominion Freight Line +3,02 %, Verisk Analytics +2,56 %, Warner Bros. Discovery (A) +2,55 %, MongoDB Registered (A) +2,43 %, Illumina +1,22 %

Flop-Werte: Super Micro Computer -30,33 %, CDW Corporation -8,67 %, AstraZeneca -4,30 %, Biogen -4,15 %, The Kraft Heinz Company -3,71 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 5.843,73 PKT und steigt um +0,09 %.

Top-Werte: Garmin +22,08 %, Smurfit Westrock Public Limited Company +8,65 %, Ceridian HCM Holding +7,85 %, Bio-Techne +7,63 %, FMC +6,17 %

Flop-Werte: Super Micro Computer -30,33 %, Qorvo -12,57 %, CDW Corporation -8,67 %, Eli Lilly -6,24 %, Trane Technologies -4,82 %