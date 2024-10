Alphabet beflügelt von Zahlenwerk - Rekord rückt wieder näher

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien der Google-Mutter Alphabet haben am Mittwoch ihre dreimonatige Richtungssuche hinter sich gelassen. Nachdem diese geprägt war von Gewinnmitnahmen im Sommer, einer Erholung im September und Stagnation im Oktober, sorgten starken Zahlen nun für einen Kurssprung um fast sieben Prozent. Der Kurs der A-Gattung erreichte mit bis zu 182 US-Dollar das höchste Niveau seit Ende Juli. Er näherte sich damit wieder dem Rekord von 191,75 US-Dollar.

Das am Vorabend vorgelegte Zahlenwerk zum dritten Quartal stieß bei Anlegern und Analysten gleichermaßen auf ein positives Echo. Die Google-Mutter habe durch die Bank überzeugt und in allen Bereichen die Umsatzerwartungen übertroffen, schrieb Analyst Brent Thill von Jefferies Research in seinem ersten Kommentar. Auch den Ausblick wertete er positiv, da Verbraucher, Werbetreibende und Unternehmen weiterhin Geld ausgäben.