Visa steigert Umsatz und Gewinn zweistellig - Aktie auf Rekordhoch

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der Kreditkarten-Konzern Visa hat im vergangenen Geschäftsjahr stark von der Konsum- und Reiselust profitiert. Dank eines starken Schlussquartals fiel das Wachstum in den zwölf Monaten bis Ende September zweistellig aus. Der Umsatz sei um zehn Prozent auf fast 36 Milliarden Dollar (33,2 Mrd Euro) nach oben geklettert, teilte das im Dow Jones notierte Unternehmen am Dienstag nach Börsenschluss in San Francisco mit.

Beim Gewinn verzeichnete Visa einen Anstieg um 14 Prozent auf 19,7 Milliarden Dollar. Das Ergebnis fiel damit etwas besser aus, als Experten erwartet hatten. Im laufenden Geschäftsjahr 2024/25 peilt Visa erneut ein starkes Wachstum beim Umsatz und Gewinn an. Trotz der positiven Aussichten plant der Konzern einem Bericht des "Wall Street Journal" zufolge einen Stellenabbau.