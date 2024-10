Inflationsrate im Oktober 2024 voraussichtlich +2,0 %

WIESBADEN (ots) - Verbraucherpreisindex, Oktober 2024:



+2,0 % zum Vorjahresmonat (vorläufig)



+0,4 % zum Vormonat (vorläufig)



Harmonisierter Verbraucherpreisindex, Oktober 2024:





+2,4 % zum Vorjahresmonat (vorläufig)+0,4 % zum Vormonat (vorläufig)Die Inflationsrate in Deutschland wird im Oktober 2024 voraussichtlich +2,0 %betragen. Gemessen wird sie als Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) zumVorjahresmonat. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach bishervorliegenden Ergebnissen weiter mitteilt, steigen die Verbraucherpreisegegenüber September 2024 um 0,4 %. Die Inflationsrate ohne Nahrungsmittel undEnergie, oftmals auch als Kerninflation bezeichnet, beträgt voraussichtlich +2,9%.Inflationsrechner gibt Auskunft über persönliche Inflationsrate:Mit dem persönlichen Inflationsrechner des Statistischen Bundesamtes könnenVerbraucherinnen und Verbraucher ihre monatlichen Konsumausgaben für einzelneGüterbereiche entsprechend des eigenen Verbrauchsverhaltens anpassen und einepersönliche Inflationsrate berechnen.Methodische Hinweise:Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) wird im Euroraum zu Zwecken derGeldpolitik verwendet. Der Verbraucherpreisindex (VPI) und der HVPIunterscheiden sich zudem im Erfassungsbereich, in der Methodik und derGewichtung. Diese Unterschiede erklären die Abweichungen zwischen VPI und HVPIfür Deutschland. Bei der Berechnung des VPI werden anders als beim HVPIzusätzlich die Ausgaben der privaten Haushalte für selbstgenutztes Wohneigentum,für Glücksspiel und für den Rundfunkbeitrag berücksichtigt. Zudem werden dieGütergewichte des HVPI jährlich aktualisiert. Hierzu sind Erläuterungen imInternetangebot des Statistischen Bundesamtes und ein Methodenpapier verfügbar.Weitere Informationen:Die endgültigen Ergebnisse für Oktober 2024 werden am 12. November 2024veröffentlicht.Wichtiger Hinweis zur Datenbank GENESIS-Online:Ab dem 5. November 2024 wird die neue Nutzeroberfläche unserer Datenbank alsHauptversion verfügbar sein und verlässt damit das Beta-Stadium. Die neueOberfläche bietet schnellere Datenabrufe sowie intuitive Recherche- undAnpassungsmöglichkeiten von Tabellen. Zudem ändern sich auch die Struktur desmaschinenlesbaren Flatfile-CSV-Formats und das Datenausgabeformat beiTabellen-Downloads. Detaillierte Informationen dazu sowie weitere wichtigeHinweise zum Release bietet die Infoseite zum neuen GENESIS-Online.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationenund Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unterwww.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Verbraucherpreise,Telefon: +49 611 75 4777www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/5898590OTS: Statistisches Bundesamt