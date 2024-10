ZDK fürchtet Handelskonflikt mit China nach EU-Strafzöllen

Berlin (ots) - Die seit Mitternacht geltenden EU-Strafzölle auf importierte

Elektroautos aus China werden die ohnehin schleppende Nachfrage nach

batterieelektrischen Fahrzeugen weiter schwächen. Zugleich erhöhen sie die

Gefahr eines für Verbraucherinnen und Verbraucher schädlichen Handelskonflikts,

so der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK).



"Die Leidtragenden sind insbesondere die Kundinnen und Kunden. Denn die

Elektrofahrzeuge aus China werden jetzt deutlich teurer. Zugleich nimmt der

Druck auf die europäischen Hersteller ab, preisgünstigere E-Fahrzeuge auf den

Markt zu bringen", so ZDK-Vizepräsident Thomas Peckruhn, Sprecher des

Fabrikatshandels in Deutschland.







Tonne CO2 erhöht. Die daraus resultierenden Mehreinnahmen von rund 1,5 Mrd. Euro

sollten nach Auffassung des ZDK zur Unterstützung der schwächelnden

Automobilwirtschaft und damit auch zur Finanzierung des Hochlaufs der

Elektromobilität verwendet werden.



"Angesichts dieser jüngsten Eskalation ist es gerade jetzt unausweichlich, den

Hochlauf der Elektromobilität zu stärken", betont Peckruhn. "Zu den möglichen

Maßnahmen aus Sicht des ZDK, das Elektroauto für Kundinnen und Kunden preislich

attraktiver zu machen, gehören beispielsweise eine Senkung des Strompreises für

Ladestrom und monetäre Anreize wie zum Beispiel eine temporäre

Mehrwertsteuersenkung für Fahrzeuge unter 50.000 Euro."



In diesem Zusammenhang ist es aus Sicht des ZDK unverständlich, warum das

gestrige Treffen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit Wirtschaftsvertretern

und Gewerkschaften zur Diskussion von Maßnahmen zur Belebung der deutschen

Industrie ohne konkrete Vereinbarungen geblieben ist.



