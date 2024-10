Abnehmmittel-Liebling Lilly strauchelt - Dreimonatstief

NEW YORK (dpa-AFX) - Die im März 2023 losgetretene Rally der Eli-Lilly-Aktien ist am Mittwoch ins Straucheln geraten. Durch einen frühen Rücksetzer um fast 15 Prozent fiel der Kurs des US-Pharmakonzerns nicht nur auf das niedrigste Niveau seit Anfang August. Die Aktie rutschte auch zeitweise unter die 200-Tage-Durchschnittslinie ab, was eineinhalb Jahre lang nie der Fall gewesen war. Zuletzt allerdings konnte diese Scharte ausgewetzt werden, indem der Kursabschlag auf sechs Prozent schrumpfte. Mit knapp 850 US-Dollar stand der Kurs wieder etwas über dieser langfristigen Indikatorlinie.

Lilly hatte dank des Erfolgs seiner Diabetes- und Abnehmmedikamente im vergangenen Quartal einen Umsatzsprung hingelegt, der allerdings hinter den Erwartungen zurückblieb. Das Management blickt nun vorsichtiger auf die Umsatzentwicklung im Gesamtjahr und senkte auch das Gewinnziel.