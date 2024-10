Der Louvre Abu Dhabi startet ein Stipendienprogramm für Wissenschaftler aus aller Welt

ABU DHABI, VAE, 30. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Der Louvre Abu Dhabi hat sein Stipendien- und Förderprogramm ins Leben gerufen, eine Initiative, die bahnbrechende Forschungen in Kunst und Geschichte fördern soll, indem sie Wissenschaftler und Museumsfachleute aus der ganzen Welt zur Teilnahme einlädt. Das Programm soll zu innovativen Einsichten anregen, den interkulturellen Dialog fördern und neue Perspektiven in der internationalen Kunstlandschaft aufzeigen.

Mit den drei Kernthemen "Global History of Museums and Collections", "Circulation of Styles, Images and Texts" und "Precious Materials and Routes of Exchange" wird das Programm wesentliche Themen der Kunstgeschichte erforschen und die Forschungsbemühungen des Museums erweitern. Forscher aus den Bereichen Kunstgeschichte, Archäologie, Museumskunde, Kulturerbeforschung, Konservierung und verwandten Gebieten werden aufgefordert, Vorschläge zu einem der drei Kernthemen einzureichen. Diese Initiative ist ein wichtiger Schritt im Rahmen des Engagements des Louvre Abu Dhabi, die kunsthistorische Forschung auf globaler Ebene zu unterstützen und voranzutreiben.

Das Museum wird seine führenden Forschungseinrichtungen nutzen, darunter das Ressourcenzentrum, das Konservierungszentrum und das hochmoderne wissenschaftliche Labor für die Analyse von Kunstwerken - das erste seiner Art in der Golfregion -, um Wissenschaftlern die Möglichkeit zu geben, innovative Forschung zu betreiben. Im Rahmen des Programms werden Symposien, Workshops und Veröffentlichungen organisiert, die einen sinnvollen Dialog und den Austausch von Wissen über die umfangreichen Sammlungen fördern und gleichzeitig umfassendere Themen der Kunstgeschichte und der Kulturerbeforschung erforschen sollen. Das Museum hat sich zum Ziel gesetzt, eine lebendige akademische Gemeinschaft zu kultivieren und das Verständnis für die kulturellen Erzählungen, die in seinen Kunstwerken eingebettet sind, zu verbessern. Dies unterstreicht das Engagement des Louvre Abu Dhabi, ein globales Zentrum für Wissenschaft und Forschung zu werden.

