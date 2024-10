Über 1.000 Mal "sehr gut" für Gießener Traditionsunternehmen - Bestattermeisterin Eva Tränkner für hohe Kundenzufriedenheit ausgezeichnet (FOTO)

Gießen / Bad Wildungen (ots) - Bestattermeisterin und Inhaberin Eva Tränkner von

der Tränkner Bestattungen GmbH in Gießen wurde am 24. Oktober für über 1.000

sehr gute Kundenbewertungen ausgezeichnet. Hermann Hubing, Geschäftsführer des

hessischen Bestatterverbandes hessen Bestatter und der qih Qualität im Handwerk

Fördergesellschaft, überreichte ihr die Urkunde für herausragende

Kundenzufriedenheit bei einem Besuch in dem 1833 als Schreinerei gegründeten und

seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts als Bestattungshaus geführten Unternehmen.



Das traditionsreiche Gießener Familienunternehmen wurde damit für seine

kontinuierlich hervorragende Arbeit und die daraus resultierende

Kundenzufriedenheit ausgezeichnet. Das qih-Qualitätssiegel, das ausschließlich

auf echten Bewertungen der eigenen Kunden basiert, wird seit 2007 an

Handwerksbetriebe vergeben, die in neutralen Befragungen konstant

überdurchschnittliche Rückmeldungen und hohe Zufriedenheitswerte erzielen. Die

Auszeichnung ist eine wichtige Anerkennung im Handwerk und belegt die Qualität

der Leistungen des Unternehmens.







Überreichung, "die einfühlsame und fachlich anspruchsvolle Begleitung

Hinterbliebener erfordert jeden Tag aufs Neue Sachkenntnis und

Fingerspitzengefühl. Diese Auszeichnung ist Nachweis Ihrer hervorragenden

Arbeit."



Das qih-Siegel ist im Handwerk ein verlässlicher Indikator für exzellente

Leistungen und trägt maßgeblich zur Vertrauensbildung zwischen Unternehmen und

Kunden bei. Die Tränkner Bestattungen GmbH zeigt mit dieser Auszeichnung, dass

sie den hohen Erwartungen ihrer Kunden gerecht wird und einen wichtigen Beitrag

zur Bestattungskultur leistet.



Das qih-Qualitätssiegel wird getragen von einem Netzwerk aus Organisationen und

Verbänden des deutschen Handwerks. Viele Betriebe des hessischen und

rheinland-pfälzischen Tischler-, Schreiner- und Bestatterhandwerks beteiligen

sich erfolgreich am Bewertungssystem der qih Qualität im Handwerk

Fördergesellschaft, das nicht nur ein wirksames Werkzeug für glaubwürdige

Werbung und Öffentlichkeitsarbeit ist, sondern auch ein erprobtes Mittel der

innerbetrieblichen Stärken- und Schwächenanalyse darstellt. Bundesweit

beteiligen sich rund 600 Unternehmen am qih-Qualitätssiegelverfahren.



