Deutsche Indizes im Sinkflug: DAX & Co. unter Druck, US-Märkte stabil

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen sich die internationalen Aktienmärkte uneinheitlich. In Deutschland verzeichnen die wichtigsten Indizes deutliche Verluste. Der DAX steht aktuell bei 19.265,35 Punkten und verzeichnet ein Minus von 1,11%. Noch stärker betroffen ist der MDAX, der um 1,70% auf 26.618,58 Punkte fällt. Der SDAX verliert 2,03% und notiert bei 13.513,46 Punkten. Auch der TecDAX zeigt sich schwach und sinkt um 1,89% auf 3.350,43 Punkte. Im Gegensatz dazu präsentieren sich die US-amerikanischen Indizes stabiler. Der Dow Jones kann leicht zulegen und steht mit einem Plus von 0,20% bei 42.362,22 Punkten. Auch der S&P 500 zeigt sich mit einem leichten Anstieg von 0,09% auf 5.843,56 Punkte im positiven Bereich. Diese divergierenden Entwicklungen spiegeln die unterschiedlichen Marktbedingungen und Anlegerstimmungen wider. Während die deutschen Indizes unter Druck stehen, können die US-Märkte von einer positiven Grundstimmung profitieren. Anleger sollten die weitere Entwicklung genau beobachten, da die Volatilität an den Märkten weiterhin hoch bleibt.Volkswagen (VW) Vz führt die DAX Topwerte mit einem Anstieg von 1.48% an, gefolgt von Commerzbank mit 0.62% und Zalando, das um 0.52% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichneten die DAX Flopwerte deutliche Verluste, angeführt von Infineon Technologies mit -3.77%, gefolgt von Sartorius Vz.mit -3.23% und Fresenius, das um -2.67% fiel.Die MDAX Topwerte werden von der Kion Group dominiert, die um 5.56% zulegte. Jungheinrich folgt mit einem Anstieg von 1.98%, während FUCHS Pref um 1.92% stieg.Die MDAX Flopwerte zeigen hingegen erhebliche Rückgänge, angeführt von HYPOPORT mit -6.63%, gefolgt von Fresenius Medical Care mit -6.05% und SCHOTT Pharma, das um -5.20% fiel.Im SDAX sind PVA TePla mit 1.11%, SMA Solar Technology mit 1.04% und Suedzucker mit 0.98% die Topwerte.Die Flopwerte im SDAX sind deutlich stärker ausgeprägt, mit GRENKE, das um -25.00% fiel, gefolgt von SUESS MicroTec mit -6.77% und Elmos Semiconductor mit -6.35%.Im TecDAX führt SMA Solar Technology mit einem Anstieg von 1.04%, gefolgt von PNE mit 0.50% und AIXTRON mit 0.47%.Die TecDAX Flopwerte zeigen ebenfalls signifikante Verluste, angeführt von SUESS MicroTec mit -6.77%, Elmos Semiconductor mit -6.35% und SILTRONIC AG mit -4.90%.Im Dow Jones sticht Visa (A) mit einem Anstieg von 3.90% hervor, gefolgt von Caterpillar mit 2.52% und Boeing mit 1.77%.Die Flopwerte im Dow Jones sind Nike (B) mit -1.59%, IBM mit -1.80% und Intel mit -2.12%.Die Topwerte im S&P 500 werden von Garmin angeführt, das um 13.74% zulegte, gefolgt von FMC mit 9.94% und Smurfit Westrock Public Limited Company mit 9.75%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen erhebliche Rückgänge, angeführt von DaVita mit -11.18%, CDW Corporation mit -9.99% und Caesars Entertainment mit -8.88%.