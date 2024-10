Wenig verändert - Konjunkturdaten fallen gemischt aus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen haben sich am Mittwoch wenig verändert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,06 Prozent auf 110,83 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere lag bei 4,25 Prozent.

Die in den USA veröffentlichten Konjunkturdaten gaben dem Markt keine klaren Impulse. Einerseits hatte die Wirtschaft in den Sommermonaten etwas an Tempo eingebüßt. Andererseits wurden im Oktober in der Privatwirtschaft deutlich mehr Stellen geschaffen als erwartet. Ein robuster Arbeitsmarkt spricht eher gegen deutliche Zinssenkungen. Am Freitag wird der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung veröffentlicht, der weitere Rückschlüsse auf die Geldpolitik der Notenbank zulassen dürfte./la/he