The Residences at Mandarin Oriental, Wien erhalten ÖGNI-Gold und setzen neue Maßstäbe für nachhaltiges Wohnen im Luxussegment

Wien (ots) - Die Brisen Group gestaltet derzeit das historische ehemalige Wiener

Handelsgericht zu The Residences at Mandarin Oriental, Wien und einem Mandarin

Oriental, Wien Hotel um - ein Vorhaben, das kürzlich mit dem angesehenen

ÖGNI-Gold-Vorzertifikat der Österreichischen Gesellschaft für nachhaltige

Immobilienwirtschaft ausgezeichnet wurde. Dieser bemerkenswerte Erfolg hebt das

Bestreben des Projekts hervor, höchste Wohnqualität mit der Bewahrung

architektonischen Erbes zu vereinen - eine Auszeichnung von besonderem Wert für

ein denkmalgeschütztes Gebäude in einer der lebenswertesten Städte Europas.



Die Fertigstellung von The Residences at Mandarin Oriental, Wien ist für den

Sommer 2025 vorgesehen und wird 25 exklusive Markenresidenzen umfassen, darunter

11 Duplex-Penthäuser, die als Krönung von Wiens meisterwartetem

Luxus-Hospitality-Projekt gelten. Die jüngst verliehene Zertifizierung betont

den visionären Charakter als wegweisende Investition in nachhaltigen

Luxuswohnraum.







bekräftigt unser Streben, ein einzigartiges architektonisches Erbe zu schaffen",

so Dimitry Vallen, CEO der Brisen Group. "Für unsere Residenzeigentümer und

Hotelgäste bedeutet diese Auszeichnung nicht nur nachhaltigen Luxus, sondern

auch die Sicherheit eines beständigen Wertes an einer der prestigeträchtigsten

Adressen Wiens. Die behutsame Umgestaltung eines jahrhundertjährigen

Gerichtsgebäudes unter höchsten Nachhaltigkeitsstandards setzt einen neuen

Maßstab in der Luxusimmobilien-Entwicklung."



Adelina Wong Ettelson, Global Head of Residences Marketing bei Mandarin

Oriental, ergänzt: "Dieser Erfolg spiegelt Mandarin Orientals Bekenntnis zu

nachhaltigem Luxus und verantwortungsvoller Betriebsführung wider. The

Residences at Mandarin Oriental, Wien sind darauf ausgelegt, sich harmonisch in

ihr Umfeld einzufügen und eine Verbindung aus Luxus und Verantwortung zu

schaffen, die bei den Eigentümern Anklang findet. Als globale Luxusmarke

übernimmt Mandarin Oriental mit Nachdruck die Verpflichtung, zu bewahren,

achtsam zu agieren und lokales Handwerk zu fördern."



Im Zertifizierungsprozess wurden sechs zentrale Qualitätskriterien bewertet, bei

denen das Projekt bemerkenswerte Ergebnisse erreichte und sich so im Wiener

Luxusimmobilienmarkt klar absetzt:



- Standortqualität: 84,0 % - spiegelt die unvergleichliche Lage im ersten Wiener

Bezirk wider

- Prozessqualität: 85,7 % - betont die sorgfältige Detailgenauigkeit in der

Entwicklung

- Technische Qualität: 75,5 % - zeigt die überdurchschnittliche Bauleistung Seite 2 ► Seite 1 von 2



