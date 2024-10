Staatsanwaltschaft ermittelt nach Wahl in Georgien

(Aktualisierung: 2. Absatz Reaktion Surabischwili)

TIFLIS (dpa-AFX) - Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen wegen angeblicher Wahlfälschung bei der Parlamentswahl in der Südkaukasusrepublik Georgien aufgenommen. Die Behörde werde die von Präsidentin Salome Surabischwili, Politikern und Beobachtern vorgetragenen Anschuldigungen prüfen, berichteten georgische Medien. Die Zentrale Wahlkommission hat die Staatsanwaltschaft um die Untersuchung gebeten.

Surabischwili wurde für Donnerstag zur Befragung geladen. Da die Präsidentin von Fälschung spreche, scheine sie Beweise dafür zu haben, hieß es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Surabischwili lehnte die Vorladung ab. Es sei nicht an der Präsidentin, Beweise für Wahlfälschung bereitzustellen, sagte sie in Tiflis (Tbilissi). "Ich weiß, dass es andersherum ist, die Ermittlungsbehörde muss selbst die Beweise finden."